Heidi Klum’un programında çıplak modelli sahneler

Alman manken Heidi Klum, geleceğin modellerini seçtiği programda ilginç bir bölüme daha imza attı. Model olabilmek adına yarışan genç kızları bir araya getirdiği ‘Almanya’nın sıradaki süper modeli’ programında, kendi mesleki deneyimlerini de paylaşan Klum, yeni programının tanıtımında çok ilginç sahnelere yer verdi. Podyum olarak bir hapishanenin bahçesinin kullanıldığı yeni programda ayrıca farklı bir çekime de yer veriliyor. Model adaylarını tamamen çıplak bir erkek modelle birlikte çekime sokan Heidi Klum, adayların tepkilerini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma taşıdı. Ünlü modellerin bu tarz çıplak erkek modellerle yapılmış çekimlerde çalıştıklarını da hatırlatan Klum’un videosu programın sınırları zorladığını gösteriyor.

  • Magazin 21 Mart 2018 10:38
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