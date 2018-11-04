Heidi Klum Cadılar Bayramı kıyafeti ile şoke etti

Heidi Klum moda dünyasını her zaman kraliçesi , muhteşem görünümü ile podyumlarda ışıl ışıl parlıyor ama cadılar bayramında o güzel görünmek yerine çirkinleşmeyi tercih ediyor.
Her sene özel özel olarak uzman makyözlere yaptırdığı çılgın makyajlarla Cadılar Bayramının kraliçesi olmaya devam ediyor. İşte Heidi Klum ve birbirinden ilginç makyajları...
Heidi Klum moda dünyasını her zaman kraliçesi , muhteşem görünümü ile podyumlarda ışıl ışıl parlıyor ama cadılar bayramında o güzel görünmek yerine çirkinleşmeyi tercih ediyor.
Her sene özel özel olarak uzman makyözlere yaptırdığı çılgın makyajlarla Cadılar Bayramının kraliçesi olmaya devam ediyor. İşte Heidi Klum ve birbirinden ilginç makyajları...
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