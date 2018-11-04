Heidi Klum Cadılar Bayramı kıyafeti ile şoke etti

Heidi Klum muhteşem görünümü ile podyumlarda ışıl ışıl parlıyor ama cadılar bayramında o güzel görünmek yerine çirkinleşmeyi tercih ediyor.

Heidi Klum moda dünyasını her zaman kraliçesi , muhteşem görünümü ile podyumlarda ışıl ışıl parlıyor ama cadılar bayramında o güzel görünmek yerine çirkinleşmeyi tercih ediyor. Twitter

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Her sene özel özel olarak uzman makyözlere yaptırdığı çılgın makyajlarla Cadılar Bayramının kraliçesi olmaya devam ediyor. İşte Heidi Klum ve birbirinden ilginç makyajları... Twitter

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Heidi Klum moda dünyasını her zaman kraliçesi , muhteşem görünümü ile podyumlarda ışıl ışıl parlıyor ama cadılar bayramında o güzel görünmek yerine çirkinleşmeyi tercih ediyor. Twitter

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