Heidi Klum 12 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Eski Victoria’s Secret meleği Heidi Klum, kendisinden 12 yaş küçük gitarist erkek arkadaşı Tom Kaulitz ile birlikte ilk kez samimi bir şekilde görüntülendi. İkili, haklarında çıkan ilişki iddialarını resmen duyurmuş oldu.

Heidi Klum 12 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Alman rock grubu Tokio Hotel’in gitaristi Tom Kaulitz, America’s Got Talent isimli programda juri üyeliği yapan sevgilisi Heidi Klum’ı çekim arasında ziyaret etti. Bir süredir birlikte olduğu edilen 44 yaşındaki süper model ve 28 yaşındaki gitarist, oldukça samimi pozlar vererek romantik bir ilişki yaşadıklarını doğruladı.

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Heidi Klum 12 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Geçen yılın başında küratör Vito Schnabel ile üç yılllık ilişkisini sonlandıran Klum, birkaç hafta önce katıldığı Ellen DeGeneres’in programında “çok yalnız hissettiğini ve yeni bir ilişkiye hazır olduğunu” açıklamıştı. Alman asıllı model 1997-2002 yılları arasında Ric Pipino, 2005-2014 yılları arasında ise İngiliz soul şarkıcısı Seal ile evli kalmış ve bu birlikten dört çocuk sahibi olmuştu.

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Heidi Klum 12 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

İşte Heidi Klum ile kendisinden 12 yaş küçük gitarist erkek arkadaşı Tom Kaulitz...

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Heidi Klum 12 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

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