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HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu!

HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu!

HDP 3. Olağan Kongresinde delegelerin 823 oyuyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi. Sezai Temelli teşekkür konuşmasında, “Herkes herkese sarılsın. Hepimizin verdiği sözler var. Bu sözleri tutacağız mutlaka kazanacağız” dedi. Pervin Buldan da emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 18:56 - Güncelleme: 12-02-2018 00:55

HDP 3. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 837 delegenin oy kullandığı kongrede Pervin Buldan ve Sezai Temelli 823 oy alarak Eş Genel Başkan seçildi. Kongrede delegelerin oylarıyla belirlenen 100 kişilik parti meclisi (PM) listesinde önemli değişiklikler yapıldı. Eski üyelerden 47'si yerini korurken, 53 yeni isim PM'ye girdi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yenilenen PM listesinin ilk sırasında yer aldı. Partinin tutuklu milletvekilleri ise PM listesinden çıkarıldı.

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş listede yer almadı. Listede yer almayan bir başka isim de milletvekilliği düşürülen eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca oldu. Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ile sanatçı Pınar Aydınlar'da liste dışı kalan isimler arasında yer aldı.

Pervin Buldan - Sezai Temelli

PM'YE 53 YENİ İSİM

PM'ye Demirtaş dışında giren yeni isimler ise şöyle: 

"Serpil Kemalbay, Adnan Selçuk Mızraklı, Ali Özkan, Alican Önlü, Alper Öztürk, Ayfer Fatma Çelik, Aysel Güzel, Barış Karabıyık, Bedia Özgökçe Ertan, Benazir Coşkun, Berna Çelik, Birsen Kaya Altınörs, Bülent Uyguner, Cengiz Yılmaz, Elif Torun Öneren, Emine Kaya, Erdal Bektaş, Feride Peynirci, Garo Paylon, Gülay Bilici, Gülşen Özbek, Günfer Karadeniz, Hatice Ödemiş Bayram, Hürriyet Kaytar, Hüseyin Gür, Hüseyin Taka, İbrahim Ayhan, İlknur Birol, Kemal Peköz, Mithat Sancar, Muazzer Töre, Murat Çepni, Nadiye Gürbüz, Nazmi Gür, Nesimi Aday, Nurettin Turgut, Nurten Üzümcü, Olcay Öztürk, Ömer Faruk Kırnıç, Resul Sadak, Roza Kahya, Semra Güneş, Sibel Yiğitalp, Şehriban Zuğurlu, Taşkın Aktaş, Tuna Aydın, Yılmaz Topaloğlu, Yüksel Mutlu, Zelal Yerlikaya, Zübeyde Zümrüt, Zühtü Turgut, Züleyha Gülüm." 

Kongrede, 7 kişilik merkez disiplin kurulu ve 5 kişilik uzlaşma kurulu üyeleri de belirlendi. 

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan sonuçlar açıklandıktan sonra yaptıkları konuşmada, kongrede emeği geçenlere teşekkür ederek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 12 Şubat 2018 01:41 Vatanın ekmeğini yiyip Cumhuriyete Milli iradeye Demokrasiye hainlik yapan nankörler..Inşallah yok olup gidersiniz.

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