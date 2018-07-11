HDP'nin TBMM başkan adayı belli oldu

TBMM Başkanlığı seçimi öncesi son başvuru HDP’den geldi. HDP Meclis Başkan adayını belirledi. HDP Meclis Başkanlığına Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş’ı gösterdi.
AK Parti aday olarak İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu’nu Meclis Başkanlığına aday gösterdi. Aday göstermeyen MHP ise AK Parti adayını destekleyeceğini açıkladı.
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