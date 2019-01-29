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HDP'nin kararı İstanbul'da dengeleri değiştirdi

HDP'nin kararı İstanbul'da dengeleri değiştirdi

PİAR Araştırma Genel Müdürü Kadir Atalay, RS FM'de Yavuz Oğhan'ın sorularını cevapladı. HDP'nin desteğiyle CHP'nin Adana'da seçimleri kazanacağını ileri süren Atalay, HDP'nin kararı sonrası İstanbul'da dengelerin değiştiğini ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 22:04 - Güncelleme: 29-01-2019 22:04

PİAR Araştırma Genel Müdürü Kadir Atalay, HDP'nin İstanbul'da aday göstermemesiyle dengelerin değiştiğini ileri sürdü. Atalay, Binali Yıldırım'ın anketlerde önde olduğunu; ancak HDP'nin kararının İstanbul'da seçim sonuçlarını değiştireceğini söyledi.

Kadir Atalay, RS FM'de Yavuz Oğhan'ın sorularını cevapladı. HDP'nin barajı geçmek için muhalefet cephesinden oy aldığını ve İstanbul'da aday göstermesi halinde bu oyları kaybedeceğini ileri süren Atalay, anketlerde 3-4 puan önde olduğu görülen Binali Yıldırım'ın oylarının, HDP'nin bu kararından etkilenebileceğini söyledi.

"TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ SÖYLEMİNİN İSTANBUL' DA KARŞILIĞI YOK"

HDP'nin İstanbul'da aday çıkartmamasının muhalefete fayda sağlayacağını ifade eden Atalay, "Teröristlerle işbirliği söyleminin İstanbul seçmeninde bir karşılığı yok" dedi.

"İSTANBUL' DA İŞLER DEĞİŞECEK"

HDP'nin kararını açıklamasından önce iktidarın adayı Binali Yıldırım'ın 3-4 puan önde olduğunu vurgulayan Atalay, "HDP'nin bu hamlesiyle İstanbul'da işler değişecek" ifadelerini kullanırken, HDP'de "AK Parti'yle bu iş olmayacak. Hiç olmazsa iktidar değişsin" düşüncesinin hakim olduğunu belirtti.

Atalay, Adana'da da HDP'nin desteğiyle CHP'nin adayının seçimi kazanacağını söyledi.

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