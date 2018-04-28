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HDP'nin ikinci tur anketinde ilginç isimler çıktı

HDP'nin ikinci tur anketinde ilginç isimler çıktı

HDP'nin yaptırdığı ankette, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener'in aday olarak ikinci tura kalması durumunda her 100 HDP'liden 17'si Şener'e oy veriyor.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 11:38 - Güncelleme: 28-04-2018 11:38

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Selahattin Demirtaş'ı aday gösterecek olan HDP'de ikinci tur senaryoları da konuşuluyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için anket yaptıran HDP, "İkinci turda muhalefetin hangi olası adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olursa oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, ankete katılanların yarısı koşulsuz HDP'nin işaret ettiği adayı destekleyeceğini ifade etti. Çeşitli isimlere yönelik sorularda ise AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener'in ismi ön plana çıktı. 

Ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ikinci tura çıkması durumunda, seçmenin yüzde 5.9'u İnce'ye oy verecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için yüzde 7.1, İlhan Kesici için de yüzde 7.3'lük oranda seçmen, 'ikinci turda oy veririm' dedi.

Seçmenlerin yüzde 15.5'i eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e oy vereceğini söylerken Abdüllatif Şener'in oy oranı yüzde 16.9 oldu.

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