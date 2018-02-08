HDP'nin eş genel başkan adayları resmen açıklandı! İşte o isimler

HDP'de yaklaşan kongre öncesi tutuklu HDP EŞ Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yerine geçecek isimler kesinleşti. HDP'nin bu hafta sonu düzenlenecek olan 3. Olağan Kongresi'nde eşbaşkanlığa TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve HDP Eşbaşkan Yardımcısı Sezai Temelli aday olarak gösterildi.

DEMİRTAŞ KENDİSİ ÇEKİLMİŞTİ: Tutuklu HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Edirne cezaevinden geçen ay gönderdiği mektupla 11 Şubat'ta Ankara'daki kongrede eşbaşkanlığa yeniden aday olmayacağını belirtmiş ve bunun üzerine partide yeni isimler için arayış başlanmıştı.

RESMEN AÇIKLANDI: HDP Eşbaşkanı vekili Serpil Kemalbay, düzenlediği basın toplantısında yeni eşbaşkan adaylarının Temelli ve Buldan olduğunu resmen açıkladı. Kemalbay, "Mutabakat komisyonumuz kongremizde eş genel başkan adaylarının kimler olacağına dair bir ortaklaşma, bir mutabakat sağlamış durumda. İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan ve 25. Dönem Milletvekilimiz Sezai Temelli bu mutabakat komisyonundan çıkan isimler oldu. Kongremizde eş genel başkan adayları olarak oylanacaklar" dedi.

SEÇİLMELERİ KESİN GİBİ: Kongrede Kemalbay'ın da çekilmesi ve böylelikle biri kadın biri erkek iki eşbaşkanın da yenilenmesi öngörülüyor. Buldan ve Temelli'nin seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.