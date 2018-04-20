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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran için belirleyecekleri cumhurbaşkanı adayının Türkiye'nin adayı olacağını söyledi. Temelli, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu taşıyacaklarını kaydetti.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 20:58 - Güncelleme: 20-04-2018 20:58

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde aday kriterleriyle ilgili, "Sadece HDP'nin adayı olmayacak. Türkiye'nin adayı olacak. Madem Türkiye'nin partisiyiz, madem Türkiye partisiyiz, bu hassasiyeti göstereceğiz, üzerimize düşen bu sorumluluğu taşıyacağız." dedi.

Partisinin "Halk Buluşması" kapsamında Adana'da bulunan Temelli, bir otelde düzenlenen çeşitli toplumsal kesimlerin temsilcileri ve yöre dernekleriyle buluşma toplantısında, parti olarak zaman zaman sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini, oradaki ortaklaşmalara bakarak siyasetlerini yenileme şansına kavuştuklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine kalan 65 günün Türkiye siyaseti açısından çok kritik ve önemli olduğunu ifade eden Temelli, bu sürede sürdürecekleri politika, demokrasi mücadelesinin belirleyici olacağını savundu.

Partisinin aday kriterleri konusunda Temelli, şunları söyledi:

"Sadece HDP'nin adayı olmayacak. Türkiye'nin adayı olacak. Madem Türkiye'nin partisiyiz, madem Türkiye partisiyiz, bu hassasiyeti göstereceğiz, üzerimize düşen bu sorumluluğu taşıyacağız. Masada bütün seçenekler tüketilmiş de değil. Biz demokrasi mücadelesi anlamında her türlü buluşmayı gerçekleştirmeye tabii ki hazırız. Yeter ki bizle buluşmaya gelenler demokratik ilkelerin altını doldururken bizim hassasiyetlerimizi de gözeterek gelsinler. Bu büyük önem taşıyor. "

Temelli, "HDP kendi hem yapısı gereği hem de önüne koymuş olduğu ilkeler ve aldığı yol gereği zaten bu tür buluşmalara büyük önem veren bir parti. Kendisi bir ittifak partisi zaten. Geniş kesimlerle buluşan ve bu anlamıyla da kendisini yapılandırmış bir parti olarak 5 yıllık bir mazimiz var." diye konuştu.

Sezai Temelli, 16 Nisan referandumuyla yapılan anayasa değişikliğinin ülkenin hiçbir ihtiyacına cevap vermediğini, adı konulan "Cumhurbaşkanlığı sisteminin" siyasi literatürde hiçbir karşılığı olmadığını, ülkenin çoğulcu yapısı, gerçekliğiyle çatıştığını öne sürdü.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Öte yandan Temelli, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve partililer, Adana programı kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu.

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