HDP'li Tan'dan zina düzenlemesiyle ilgili olay sözler

Çocuk istismarına karşı yapılacak düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği zina konusu hakkında HDP'nin muhafazakar ismi Altan Tan'dan dikkat çekici bir çıkış geldi. Zina konusunda düzenleme yapılması için Erdoğan'ın Adalet Bakanı Gül'e talimat verildiği bilinirken Altan Tan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Rızaya dayalı ilişkilere devlet müdahale etmemelidir." açıklamasını yaptı.

Tan konuyla ile ilgili şunları söyledi:

"İki insanın kendi istekleri ile yapacakları ilişkiler, münasebetler bence çok fazla kurcalanmamalıdır. Benim şahsi fikrim bu noktadadır. 'Ben senin gibi bir dini, ahlaki inanca sahip değilim' diyen insanların kendi rızalarına dayalı ilişkilerine devlet müdahale etmemelidir. Ama kendi inanç sistemi, kendi dini veya mezhebi düşüncesi içerisinde de belli kuralları uygulamak o şahıslarla ilgili ve serbest olmalıdır."

"NE OLUR HUKUKU SİYASETE ALET ETMEYİN"

Tan ayrıca Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da dahil olduğu 6 kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hakkında şunları söyledi:

"Bu arkadaşların en belirgin özellikleri muhalif olmaları. Ama bir insan muhaliftir diye de bu şekilde cezalandırılmaz. Asla bu kararı adil ve doğru bulmuyorum. Bunun en kısa zamanda Yargıtay tarafından bozulacağını ümit ediyorum. Bütün siyasilere de buradan seslenmek istiyorum. Ne olur artık hukuku siyasete alet etmeyin."