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HDP'li Sürücü hakkında zorla getirilme kararı

HDP'li Sürücü hakkında zorla getirilme kararı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında duruşmaya zorla getirilme kararı verdi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 21:11 - Güncelleme: 11-01-2019 21:11

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında zorla getirilme kararı verdi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, sanık Sürücü katılmazken avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitleriyle başlayan duruşmada, avukatlar, müvekkillerinin milletvekili olmasını gerekçe göstererek davanın durdurulmasını istedi.

Görüşü sorulan duruşma savcısı da sanık Sürücü'nün savunmasının henüz alınamadığını belirterek, hakkında zorla getirilme kararı verilmesini talep etti.

Yapılan müzakerenin ardından mahkeme heyeti, savunmasının alınması için Sürücü hakkında, bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verdi.

Sürücü hakkında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 Kasım 2016'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada kullandığı ifadeleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılmıştı.

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