HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında devamsızlık yaptığı gerekçesiyle hazırlanan rapor TBMM Genel Kurulu'nda ele alındı. Kürtçe yemini geçersiz sayılan HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana'nın vekilliği düşürüldü. HDP'nin Meclisteki sandalye sayısı 53'e düştü.
HDP'li Leyla Zana'nın "milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin Karma Komisyon'da alınan karar bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylandı. Oylama sonucunda HDP AğrıMilletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü.
Leyla Zana'nın milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oyla düşürüldü. Genel Kuruldaki oylamaya 324 milletvekili katıldı. Oylamada 302 kabul, 22 ret oyu verildi. Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Zana'nın milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.
Leyla Zana, 1991 yılında DEP milletvekili iken Meclis'te yemin krizi yaşanmış, Zana'nın Kürtçe ifadelerle metin dışına çıkması nedeniyle yemini kabul edilmemişti. 1994 yılında ise Zana, "Terör örgütü propagandası" gerekçesiyle diğer DEP'lilerle birlikte milletvekilliği düşürüldükten sonra gözaltına alınmıştı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düştü haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER