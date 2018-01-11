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HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düştü

HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düştü

Kürtçe yemini geçersiz sayılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği, "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü. Zana'nın vekilliği, 24 yıl sonra ikinci kez düşmüş oldu.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 19:30 - Güncelleme: 11-01-2018 19:30

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında devamsızlık yaptığı gerekçesiyle hazırlanan rapor TBMM Genel Kurulu'nda ele alındı. Kürtçe yemini geçersiz sayılan HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana'nın vekilliği düşürüldü. HDP'nin Meclisteki sandalye sayısı 53'e düştü.

HDP'li Leyla Zana'nın "milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin Karma Komisyon'da alınan karar bugün Meclis Genel  Kurulu'nda oylandı. Oylama sonucunda HDP AğrıMilletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü.

Leyla Zana'nın milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oyla düşürüldü. Genel Kuruldaki oylamaya 324 milletvekili katıldı. Oylamada 302 kabul, 22 ret oyu verildi. Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Zana'nın milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.

Leyla Zana, 1991 yılında DEP milletvekili iken Meclis'te yemin krizi yaşanmış, Zana'nın Kürtçe ifadelerle metin dışına çıkması nedeniyle yemini kabul edilmemişti. 1994 yılında ise Zana, "Terör örgütü propagandası" gerekçesiyle diğer DEP'lilerle birlikte milletvekilliği düşürüldükten sonra gözaltına alınmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2018 23:43 Simdiye kadar aldigi maaslaruda faiziyle geri isteyin bakim

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