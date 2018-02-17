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HDP'li Kürkçü'den skandal açıklama: YPG hiç saldırmamış!

HDP'li Kürkçü'den skandal açıklama: YPG hiç saldırmamış!

YPG'li teröristlerin köşeye sıkıştırılmasından sonra HDP'li Ertuğrul Kürkçü, bölgeye düzenlenen harekatın derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 17:41 - Güncelleme: 17-02-2018 00:44

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla devam ediyor. Bölgedeki teröristlere ağır darbelerin vurulmasından rahatsız olan örgütün siyasi kanadı HDP ise açıklama üstüne açıklama yapıyor.

Son olarak Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Zeytin Dalı Harekatı'nın derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

"SINIR TECAVÜZÜ YOK" DEDİ

Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Bir an önce sonlandırılması ve çatışmaların bitirilmesi gerekir" ifadelerini kullanan Kürkçü, "Afrin bölgesinden Türkiye’ye bugüne kadar bir tek sınır tecavüzü olmadığını biliyoruz, herkes biliyor bunu" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • abcd 17 Şubat 2018 00:24 Partinin birinde samanlık kahramanı kürkçü, diğerinde battaniye kahramanı muhasebeci kenan. Ne büyük kahramanlara sahipler kimi partiler.

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