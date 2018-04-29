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HDP'li Buldan'dan çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri!

HDP'li Buldan'dan çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'de yaptığı konuşmada, "Seçimlerde, Hakkari'de yüzde 99 oy alacağız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 20:56 - Güncelleme: 29-04-2018 20:56

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisi tarafından düzenlenen 'Halk Buluşması' için Hakkari'ye geldi. HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan ile HDP MYK üyelerinin eşlik ettiği programa katılan Buldan, partililere seslendi.

Buldan, "Sizin iradeniz olan, temsilciniz olan, parlamentoya gönderdiğiniz 2 milletvekili şu anda cezaevinde. AK Parti hükümeti, 16 yıllık iktidarı döneminde, Hakkari'nin üzerinde çok durmuştur. Bugün bir kez burada olduğu gibi evinde oturan bir halk olmadığı ortaya çıkmıştır. Hepinizi tek tek kutluyorum" diye konuştu.

"HAKKARİ'DE TEK BİR İNSAN MHP'YE OY VERİYOR MU?"

HDP'li Buldan, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin, ülke için hayati önem taşıdığını, bu konuda Hakkarililere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Hakkari'de tek bir insan MHP'ye oy veriyor mu? Hayır, vermiyor. Bugün, 24 Haziran'da yapılacak seçimde AK Partililer gelip, Hakkarililerden oy isteyip, MHP'yi milletvekilleri yapıp, parlamentoya taşımanın yol ve yöntemlerini isteyecekler. MHP, Hakkari'de bir tabela partisi değil mi? Ancak bugün kurdukları ortaklık, MHP'yi parlamentoya taşır. Burada, AK Parti'ye verilecek her bir oy, aynı zamanda MHP'nin karnesine işlenecektir. 'Kürt halkı ile sorunumuz yok' diyorlar. Abdullah Zeydan, niye tutuklu? Selma Irmak, neden cezaevinde? Bugün Hakkari Belediyesi'ne neden kayyum atandı? Sizin Kürt halkıyla sorununuz olmayabilir; ama bizim sizinle sorunumuz var. Biz seçimlerde, Hakkari'de yüzde 99 oy alacağız."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • bilgi 29 Nisan 2018 21:02 1964 kisi oy vermis 2015 te

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