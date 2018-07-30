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HDP'li Ahmet Şık: Haftaya seçim olsa HDP baraj altı

HDP'li Ahmet Şık: Haftaya seçim olsa HDP baraj altı

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, “Yüzde 14-15 almalıydık. Haftaya seçim olsa, HDP baraj altı. Katkı oylarının geleceğini düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 14:32 - Güncelleme: 30-07-2018 14:35

24 Haziran seçimlerinin ardından tartışma konusu olan "emanet oylar" bir kez daha gündeme geldi. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ''Yüzde 14-15 almalıydık. Haftaya seçim olsa, HDP baraj altı. Katkı oylarının geleceğini düşünmüyorum'' dedi. 

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, Express dergisine verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamaları:

“HDP’nin barajı geçmesi başarı mıdır? Evet, başarıdır bu koşullarda. Bunca zulme rağmen, 21 kent toplamında oyumuz artmış, 67 vekil çıkarmışız, 700 binin üzerinde artı oy almışız. Gene de ortaya çıkan tablo bir başarısızlıktır" diyen Şık, "Yüzde 14-15 almalıydık. Haftaya seçim olsa, HDP baraj altı. Katkı oylarının geleceğini düşünmüyorum. Katkı oyları olmasaydı, HDP baraj altıydı. Bekir Ağırdır yanılıyor. Sandık bize öyle demiyor. 714 bin fazla oy almış gözükmemize rağmen aslında bir milyon kaybı var. Bu da yüzde 2 demektir. HDP’nin şu anki oyu, Demirtaş’ın oyunun üzerine bir puan ekle, o kadar. Siyasi Haber sitesindeki analiz önemli. Partide de bu konuda bir kafa karışıklığı söz konusu" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • çağmlar 30 Temmuz 2018 14:42 Merak etmeyin bizim çağdaş! aydın laik kesimimiz size barajı aşırır.

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