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HDP'li adaydan skandal sözler! Konuşma sırasında gözaltına alındı

HDP'li adaydan skandal sözler! Konuşma sırasında gözaltına alındı

HDP'nin, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden belediye eş başkan adayı gösterdiği Narin Gezgör, seçim bürosu açılışında PKK elebaşı Abdullah Öcalan tecritte tutulduğunu iddia edip terör propagandası yapınca gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 13:43 - Güncelleme: 06-02-2019 13:43

HDP Ceylanpınar ilçesi belediye eş başkan adayları Mehmet Ali Kahraman ve Narin Gezgör, partililer ile birlikte seçim bürosu açılışı için ilçe binasında buluştu. Buradan açılışı yapılacak seçim bürosuna yürümek isteyen grup, polisin uyarısıyla dağıldı. Kısa süre sonra seçim bürosu önünde yeniden toplandı.

TERÖR PROPAGANDASI YAPINCA GÖZALTINA ALINDI: Burada kalabalığa bir konuşma yapan eş belediye başkan adaylarından Narin Gezgör, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecritte tutulduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis Gezgör'ü uyardı. Kalabalık karşılık verince de polis, biber gazı ile müdahale etti. Seçim bürosuna giren polis, Narin Gezgör’ü 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına aldı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Nd 06 Şubat 2019 14:18 Tebrikler anında çözüm Yargı da gerekeni yapar inşallah

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