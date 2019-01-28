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HDP'den İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 ilde şaşırtan karar

HDP'den İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 ilde şaşırtan karar

HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 7 büyükşehirde adaylık yarışına girmeme kararı aldı. O iller listesinde bakın nereleri var?

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 11:36 - Güncelleme: 28-01-2019 11:36

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, yerel seçimlerde batı illerine dair izleyecekleri stratejiyi belirledi.

ADAY ÇIKARILMAYACAK İLLER : Parti meclisinde 7 büyükşehirde aday çıkarılmaması kararı alındı. HDP, aday göstermediği büyükşehirlerin birçok ilçesinde kendi adayını çıkaracak. Mersin’in Akdeniz ilçesi ve İstanbul’un Şişli ilçesi gibi yerlerde aday gösterilecek. Bu iller şunlar:
-Gaziantep,
-Şanlıurfa,
-Adana,
-Ankara,
-Mersin,
-İzmir
-İstanbul

KONYA adayları
Toplantılarda alınan kararlardan bir diğeri ise, İç Anadolu Bölgesi’nde Konya ve ilçelerinde aday çıkarılması. Alınan kararlara göre, HDP Konya Büyükşehir ile Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde kesin aday çıkartacak. Konya’nın diğer ilçeleri içinse tartışmaların sürdüğü belirtildi. 

Ege illeri adayları
Ege Bölgesi için yürütülen tartışmalarda ise, Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, olmak üzere, birçok ilde aday çıkarma eğilimi var. Partinin kararlaştırdığı konulara dair önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 11:46 Hdp aday çıkarmadığı illerde chpyi destekleyecek. Kendini milliyetçi sanan iyi partililer ile aynı davaya hizmet edecekler.Bundan sonra İYİ partililer sakın milliyetçiyiz demeyin, Türk askerine kurşun sıkanlarla, Türk askerini tükürüğümüzle boğarız diyenlerle birliktesiniz.

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