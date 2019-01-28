HDP'den İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 ilde şaşırtan karar

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, yerel seçimlerde batı illerine dair izleyecekleri stratejiyi belirledi.

ADAY ÇIKARILMAYACAK İLLER : Parti meclisinde 7 büyükşehirde aday çıkarılmaması kararı alındı. HDP, aday göstermediği büyükşehirlerin birçok ilçesinde kendi adayını çıkaracak. Mersin’in Akdeniz ilçesi ve İstanbul’un Şişli ilçesi gibi yerlerde aday gösterilecek. Bu iller şunlar:

-Gaziantep,

-Şanlıurfa,

-Adana,

-Ankara,

-Mersin,

-İzmir

-İstanbul

KONYA adayları

Toplantılarda alınan kararlardan bir diğeri ise, İç Anadolu Bölgesi’nde Konya ve ilçelerinde aday çıkarılması. Alınan kararlara göre, HDP Konya Büyükşehir ile Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde kesin aday çıkartacak. Konya’nın diğer ilçeleri içinse tartışmaların sürdüğü belirtildi.

Ege illeri adayları

Ege Bölgesi için yürütülen tartışmalarda ise, Aydın, Muğla, Balıkesir, Manisa, olmak üzere, birçok ilde aday çıkarma eğilimi var. Partinin kararlaştırdığı konulara dair önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.