HDP'den flaş seçim kararı! CHP'nin adayını destekliyoruz

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ü destekleyeceklerini açıkladı.T24'ten Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart't ayapılacak yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçimleri "Yerel değil, genel bir demokrasi referandumu" olarak nitelendiren HDP'li Oluç, 3 büyükşehirde aday gösterilmemesiyle ilgili "Bizim için kolay alınmış bir karar değil ama bu fedakârlığı yaparak bütün Türkiye’nin partisi olduğumuzu ve demokrasiye olan inancımızı göstereceğiz. İstesek aday çıkarırdık ama gün demokrasi için gerekli olanı yapma gün" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'NİN YÜZDE 10'LUK OYU HDP'YE KAYACAK İDDİASI: Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti'den HDP'ye yüzde 10'luk bir oy kayması olacağı iddiasında bulunan Oluç'a göre, Kars’ta aday gösterdikleri Ayhan Bilgen’in de CHP’li seçmenden destek görecek.

CHP'NİN ADAYI ERDEM GÜL'Ü DESTEKLEME KARARI: CHP’nin İstanbul’un Adalar ilçesi için aday gösterdiği gazeteci Erdem Gül’ü desteklediklerini söyleyen HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, bazı tahminlerin aksine Erdem Gül’ün şansının yüksek olduğunu belirterek "Göreceksiniz adada yaşayanlar Erdem’i çok sevecekler." dedi.