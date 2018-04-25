HDP'den Abdullah Gül bombası! Gül aday olursa...

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cumhurbaşkanı seçimine kendi adaylarıyla gireceklerini ve aday havuzlarında, tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğunu söyledi.

Temelli “İlk turda herkes kendi adayını çıkarmalı. Güçlü adaylarla ikinci turun kapısı açılır. Muhalefet kanadında bir adayda uzlaşılabilir” dedi. HDP’nin Akşener’e destek olasılığını değerlendiren Temelli, “Taban oy vermez.

TÜM PARTİLER İKİNCİ TURU DİKKATE ALARAK ADAY BELİRLEMELİ: Tüm partiler ikinci turu dikkate alarak adayını belirlemeli. Yani belirleyecekleri aday herkesi kucaklayacak aday olmalı” diye konuştu.

ABDULLAH GÜL'Ü DEĞERLENDİREBİLİRİZ



Temelli, “Abdullah Gül’e oy verir misiniz?” sorusuna, “Bizim gündemimize düşmüyor. Ama saygın bir siyasetçi, değerlendirilebilir. Biz bir temas görmedik. Biz kendi adayımızı çıkartacağız. Adaylar havuzu oluşturduk. 3 Mayıs günü adayımız açıklanacak. Adaylar havuzunda Selahattin Demirtaş da var” yanıtını verdi.