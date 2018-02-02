HDP'de eş genel başkan adayları belli oldu!

HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak 3'üncü Olağan Kongresi'nde eş genel başkanlığına aday gösterilecek isimler büyük oranda belli oldu.
Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağını parti yönetimine bildirmesi sonrası, kongrede TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Parti sözcüsü Ayhan Bilgen'in adaylıklarına kesin gözüyle bakılıyor.
DHA'nın haberine göre, Buldan'ın isminin kesinleştiği, Bilgen'in adaylığına ise HDP bileşenlerinin sıcak baktığı öğrenildi.
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