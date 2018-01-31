HDP'de Eş Başkanlık için konuşulan sürpriz isim!

HDP'de Eş Başkanlık için konuşulan sürpriz isim!

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday olmama kararının ardından başlayan yeni eş başkan arayışında sona gelindi. Düğümün bu hafta çözülmesi bekleniyor. HDP'nin hem eş başkan adayları, hem de Parti Meclisi üyelerini belirlemek için oluşturulan Mutabakat Komisyonu'nda artık isimler konuşulmaya başlandı.

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HDP'de Eş Başkanlık için konuşulan sürpriz isim!

HDP'de kadın eş başkan için Meclis Başkanvekili, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın adı öne çıktı. Erkek eş başkan için ise bugüne kadar Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in adı geçiyordu. Son günlerde Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın da ismi konuşulmaya başlandı.

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HDP'de Eş Başkanlık için konuşulan sürpriz isim!

HDP'nin yeni eş başkan adaylarının bu hafta yapılacak Mutabakat Komisyonu, Kongre Komisyonu ve MYK toplantılarının ardından belirlenip kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Eğer eş başkan adayları kulislere konuşulduğu gibi olursa Meclis Başkanvekili Buldan yürüttüğü görevi bırakmak zorunda kalacak.

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HDP'de Eş Başkanlık için konuşulan sürpriz isim!

Bu durumda Buldan yerine Meclis Başkanvekilliği için yeni bir isim belirlenecek.

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