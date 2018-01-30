HDP ve CHP'nin karaladığı ÖSO resmini yıkacak profil!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde çatışmalar devam ediyor.

649 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakimiyetin tamamen sağlandığı stratejik Burseya Dağı'nda tuzaklanan patlayıcıların imhası sürerken, çatışmalar Bafelyun Tepesi yönüne kaydı. TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını, 649 olarak açıkladı.

ÖSO YİĞİDİ ŞEHİT EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken acı haberler de gelmeye başladı. Türk askeriyle birlikte omuz omuza savaşan 1977 doğumlu Ahmed isimli ÖSO askeri, bugün PYD-PKK'lılar tarafından şehit edildi.

CHP VE HDP'NİN ÖSO RESMİNİ YIKACAK PROFİL

Hatırlanacağı gibi Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden bu yana CHP ve HDP ÖSO'yu terörist bir grup olarak nitelemiş ve Türk askerinin Özgür Suriye Ordusu'na gerek kalmadan savaşmasını gerektiğini ifade etmişti.