HDP Selahattin Demirtaş’ı sildi mi? 6. yıl videosunda ilginç detay

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) 6’ncı yılı için hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından, “Partimiz 6 yaşında. 6 yıldır yenemediler, 60 yıl geçse yenemeyecekler. Bu inancı bitiremeyecekler. Çünkü ‘bir gider bin geliriz’, çünkü umudun adresiyiz” mesajıyla paylaştı.

Ancak video sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figan Yüksekdağ’ın videoda olmadığını iddia etti.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ DETAYI: Ancak videonun dördüncü ve beşinci saniyesinde sağ tarafta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın görüntüleri görünüyor. Fakat videonun tamamında, Demirtaş'ın iki, Yüksekdağ’ın fotoğrafı bir kez ve çok küçük olarak kullanılması dikkat çekiyor.

YENİ BAŞKANLARE YER VERİLDİ: Bu durum da HDP’nin 6’ncı yaşını kutladığı videoyu izleyenlerin gözünden kaçıyor. Öte yandan, HDP’nin şu an ki Eş Genel Başkanları Sezai Temelli’nin ve Pervin Buldan’ın fotoğrafları 3-4 kez videoda yer alıyor.

İşte tartışmamalara neden olan HDP’nin 6’ncı yıl videosu: