  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

HDP Selahattin Demirtaş’ı sildi mi? 6. yıl videosunda ilginç detay

HDP Selahattin Demirtaş’ı sildi mi? 6. yıl videosunda ilginç detay

HDP'nin 6'ncı yaş videosunda, Selahattin Demirtaş'ın iki, Figen Yüksekdağ’ın fotoğrafı bir kez ve çok küçük olarak kullanılması HDP' Demirtaş'ı sildi mi tartışmalara neden oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-10-2018 15:10 - Güncelleme: 16-10-2018 15:10

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) 6’ncı yılı için hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından, “Partimiz 6 yaşında. 6 yıldır yenemediler, 60 yıl geçse yenemeyecekler. Bu inancı bitiremeyecekler. Çünkü ‘bir gider bin geliriz’, çünkü umudun adresiyiz” mesajıyla paylaştı.

Ancak video sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figan Yüksekdağ’ın videoda olmadığını iddia etti.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ DETAYI: Ancak videonun dördüncü ve beşinci saniyesinde sağ tarafta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın görüntüleri görünüyor. Fakat videonun tamamında, Demirtaş'ın iki, Yüksekdağ’ın fotoğrafı bir kez ve çok küçük olarak kullanılması dikkat çekiyor.

YENİ BAŞKANLARE YER VERİLDİ: Bu durum da HDP’nin 6’ncı yaşını kutladığı videoyu izleyenlerin gözünden kaçıyor. Öte yandan, HDP’nin şu an ki Eş Genel Başkanları Sezai Temelli’nin ve Pervin Buldan’ın fotoğrafları 3-4 kez videoda yer alıyor.

İşte tartışmamalara neden olan HDP’nin 6’ncı yıl videosu:

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN HDP Selahattin Demirtaş’ı sildi mi? 6. yıl videosunda ilginç detay haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 16 Ekim 2018 16:04 silselerbile bizim kalbimizde selo baskan

    CEVAP YAZ 41 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro