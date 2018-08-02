HDP milletvekili adayı terörden tutuklandı

Yonver 02 Ağustos 2018 21:13 Arkadas neden herkes benim gibi düsünmek zorundami, komsumla hatta Akrabamla bile bazen anlasamam, Siyate olunca neden Tututklanir. Bizde ABD ye AB ye her gün söveriz eee nolacak Türk Terörisdir deyip tututkluyorlarmi..Allah Akil versin demicen Allah bile sizi Insan yerine koyup Akil vermiyor.