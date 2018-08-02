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HDP milletvekili adayı terörden tutuklandı

HDP milletvekili adayı terörden tutuklandı

HDP'nin Bingöl ikinci sıra milletvekili adayı Nihat Aksoy, sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 20:42 - Güncelleme: 02-08-2018 20:42

HDP'nin Bingöl'den ikinci sıra milletvekili adayı olan Nihat Aksoy, terör propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin Bingöl'den ikinci sıra milletvekili adayı olan Nihat Aksoy'u terör propagandası yapmak suçundan gözaltına aldı.

Sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle emniyette ifadesi alınan şüpheli Aksoy adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aksoy "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Yonver 02 Ağustos 2018 21:13 Arkadas neden herkes benim gibi düsünmek zorundami, komsumla hatta Akrabamla bile bazen anlasamam, Siyate olunca neden Tututklanir. Bizde ABD ye AB ye her gün söveriz eee nolacak Türk Terörisdir deyip tututkluyorlarmi..Allah Akil versin demicen Allah bile sizi Insan yerine koyup Akil vermiyor.

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