HDP'nin Bingöl'den ikinci sıra milletvekili adayı olan Nihat Aksoy, terör propagandası yapmak suçundan tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin Bingöl'den ikinci sıra milletvekili adayı olan Nihat Aksoy'u terör propagandası yapmak suçundan gözaltına aldı.
Sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle emniyette ifadesi alınan şüpheli Aksoy adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aksoy "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN HDP milletvekili adayı terörden tutuklandı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER