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HDP Mersin İl Başkanı gözaltına alındı

HDP Mersin İl Başkanı gözaltına alındı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda HDP Mersin İl Başkanı Fatmagül Demirtağ'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı. 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 22:22 - Güncelleme: 07-02-2018 00:33

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nı boykot edip, örgüt yandaşlarına moral verecek çeşitli eylemler düzenleyecekleri belirlenen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. HDP Mersin İl Başkanı Fatmagül Demirtağ'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı. 

Şahısların askeri tesisler, kamu binaları, araçlar ve kayyum belediyelerle ilgili bilgi toplamaya yönelik çalışmalar yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, HDP Mersin İl Başkanı Fatmagül Demirtağ ile bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Demirtağ'ın Diyarbakır'a giderken Osmaniye'de gözaltına alınıp kente getirildiği öğrenildi.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel yayın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Şubat 2018 00:31 Bu milletin ekmeğini yerler bu ülkenin sutyunu içerler ama kanlarında hep yediklere ekmeğe ihanet ve nankörlük vardır.Allah ıslah etsin bunları bu tipleri ya sürmeli ya asmalı kardeşim bu ülkeden.Bu kadar alçaklık bu kadar kalleşlik olurmu.Irak'ı da böyle vurdurdular ABD füzelerine Iraklılardan göründüler ama onları lazerle işaretleme yaptılar bu şerefsizler.Bu ne melanet bir örgüt ve sempatizanlığıdır.

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