HDP kongresinde dikkat çeken görüntü!

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi öncesi Ankara Spor Salonu ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kongre öncesi dün gece yarısından itibaren de Başkent’in giriş noktalarında araçlar didik didik arandı, yolculara kimlik kontrolü uygulandı.