HDP kongresinde dikkat çeken görüntü!

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi öncesi Ankara Spor Salonu ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kongre öncesi dün gece yarısından itibaren de Başkent’in giriş noktalarında araçlar didik didik arandı, yolculara kimlik kontrolü uygulandı.
Ankara Spor Salonu'nda bugün gerçekleşecek HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresinde delegeler eş genel başkan adayları Pervin Buldan ve Sezai Temelli için oy kullanacak. Kongrede 100 kişiden oluşan Parti Meclisi belirlenecek. Kongreyi 10 bine yakın partilinin izlediği belirtildi.
Polis ekipleri kongrenin düzenleneceği salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sabahın erken saatlerinde Ankara Spor Salonuna çıkan yollar iş makineleri ve polis bariyerleriyle kapatıldı.
Salonun çevresinde TOMA, atlı polis, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin yanı sıra bir polis helikopterinin havadan kontrolü sağladığı görüldü.
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