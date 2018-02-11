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HDP kongresinde CHP adeta gövde gösterisi yaptı

HDP kongresinde CHP adeta gövde gösterisi yaptı

HDP'nin 3. Olağan Kongresi başladı. CHP'yi protokol tribününde Grup Başkanvekili Engin Altay temsil ederken, Genel Başkan Adayı Pervin Buldan'ın yanıbaşında ise CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı ve Kılıçdaroğlu'nun PM adayı Onur Akın vardı...

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 12:31 - Güncelleme: 11-02-2018 12:31

HDP'nin 3’üncü Olağan Kongresi yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Kongre öncesi dün gece yarısından itibaren de Başkent’in giriş noktalarında araçlar didik didik arandı, yolculara kimlik kontrolü uygulandı. CHP kongreye Grup Başkanvekili ve milletvekili seviyesinde katıldı... 

EŞ GENEL BAŞKAN ADAYLARI: Ankara Spor Salonu'nda bugün gerçekleşecek HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresinde delegeler eş genel başkan adayları Pervin Buldan ve Sezai Temelli için oy kullanacak. Kongrede 100 kişiden oluşan Parti Meclisi belirlenecek. Kongreyi 10 bine yakın partilinin izlediği belirtildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: Polis ekipleri kongrenin düzenleneceği salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sabahın erken saatlerinde Ankara Spor Salonuna çıkan yollar iş makineleri ve polis bariyerleriyle kapatıldı. Salonun çevresinde TOMA, atlı polis, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin yanı sıra bir polis helikopterinin havadan kontrolü sağladığı görüldü. Partililerin üst aramalarında şarj aleti, kalem, çakmak, laptop, kulaklık, powerbanklar salona alınmadı.

ANKARA GİRİŞLERİNDE SIKI DENETİM: Kongre öncesi şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri de Başkent’e giriş noktalarında geniş güvenlik tedbirleri aldı. Gece saatlerinden itibaren Ankara’ya gelen araçların bagaj kontrollerinin yanı sıra yolcuların kimlik kontrolleri de yapıldı.

GAZETECİLERE HDP ENGELİ: Bu arada yetkililer, kongreyi izleyecek sarı basın kartı sahibi gazetecilerin kamera, laptop ve fotoğraf makinesiyle içeriye girmelerine sonradan izin verdi.

CHP Millitvekili Aytuğ Atıcı ve PM adayı Onur Akın Pervin Buldan'ın hemen yanıbaşındaydı.

KEMALBAY: ASKERİ DE YAŞATMALIYIZ... Kongrenin açılış konuşmasını yapan Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak “Biz bu ülkede kanın durmasını istiyoruz. Barış içinde, müzakere sürecinde hakların birlikte olması için çaba harcadık. Mevcut iktidar bu imkanı ortadan kaldırdı. Burada bugün 11 askerin hayatını yitirdiği bilgisi geldi. Askerler de insan. Ve bizler insanı yaşatmalıyız. Askeri de yaşatmalıyız. Herkesi yaşatmak bizim sorumluluğumuzdur. Kimsenin, çocukları savaşa sürmeye hakkı yoktur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da partisi adına protokol tribünündeydi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Can DOĞRUSÖYLER 11 Şubat 2018 15:55 İyi ki bugüne kadar CHP'ye oy vermemişim. Yoksa bugün bu görüntüleri görsem vicdan azabından ölürdüm galiba.

    CEVAP YAZ 1 0
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KİMDİR ?
Pervin Buldan
PERVİN BULDAN KİMDİR?

6 Kasım 1967'de Hakkâri'de doğdu. Babasının adı Halis, annesinin adı Lütfiye'dir. Lise mezunu. Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yakay-Der) Başkanlığı görevinde bulundu. 2005 yılında Nobel Barış Öd&

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