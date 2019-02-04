HDP İstanbul'un 5 ilçesinde aday çıkarıyor! Bağcılar'a bomba isim

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplam 7 büyükşehirde aday göstermeme kararı aldı. Aday gösterilmeyen illere bağlı ilçelerde kendi adaylarını göstereceğini ifade eden HDP, İstanbul’un 5 ilçesinde aday çıkaracak.

HDP'nin Bağcılar, Kağıthane, Arnavutköy, Esenler, Bakırköy'de kendi adaylarıyla seçime katılmayı kararlaştırdığı bu ilçeler dışında Kürt seçmenin yoğun olduğu bir ilçede daha aday göstereceği belirtiliyor. HDP'nin Bağcılar'daki adayı olarak İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'yı aday göstereceği konuşuluyor.

KÜÇÜKÇEMKECE ADAYINA TEPKİ: Edinilen kulis bilgilerine göre, CHP ile görüştükleri ifade edilen HDP, CHP-İyi Parti'nin kurduğu işbirliği ile Küçükçekmece'de aday gösterilen Kemal Çebi'ye sıcak bakmadığı söyleniyor. Ayrıca CHP’nin bazı ilçelerdeki adaylarının da HDP cephesinde memnuniyetsizlik yarattığı ifade ediliyor.

İstanbul dışında Tekirdağ, Edirne, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir illerinde de kendi adaylarıyla sandığa gideceği belirtilen HDP'nin oy potansiyeli güçlü olan tüm ilçelerde aday göstereceği aktarıldı.