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HDP İstanbul'un 5 ilçesinde aday çıkarıyor! Bağcılar'a bomba isim

HDP İstanbul'un 5 ilçesinde aday çıkarıyor! Bağcılar'a bomba isim

Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da aday göstermeme kararı alan HDP İstanbul'un 5 ilçesinde aday gösterme kararı aldı. HDP, Bağcılar'a İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'yı aday gösterecek.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 10:26 - Güncelleme: 04-02-2019 10:26

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplam 7 büyükşehirde aday göstermeme kararı aldı. Aday gösterilmeyen illere bağlı ilçelerde kendi adaylarını göstereceğini ifade eden HDP, İstanbul’un 5 ilçesinde aday çıkaracak.

HDP'nin Bağcılar, Kağıthane, Arnavutköy, Esenler, Bakırköy'de kendi adaylarıyla seçime katılmayı kararlaştırdığı bu ilçeler dışında Kürt seçmenin yoğun olduğu bir ilçede daha aday göstereceği belirtiliyor. HDP'nin Bağcılar'daki adayı olarak İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'yı aday göstereceği konuşuluyor.

KÜÇÜKÇEMKECE ADAYINA TEPKİ: Edinilen kulis bilgilerine göre, CHP ile görüştükleri ifade edilen HDP, CHP-İyi Parti'nin kurduğu işbirliği ile Küçükçekmece'de aday gösterilen Kemal Çebi'ye sıcak bakmadığı söyleniyor. Ayrıca CHP’nin bazı ilçelerdeki adaylarının da HDP cephesinde memnuniyetsizlik yarattığı ifade ediliyor.

İstanbul dışında Tekirdağ, Edirne, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir illerinde de kendi adaylarıyla sandığa gideceği belirtilen HDP'nin oy potansiyeli güçlü olan tüm ilçelerde aday göstereceği aktarıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 11:34 Kandilin partisinin yanında olan CHP ve İYİ PARTİ kalbiniz rahat değil mi ? vicdanınızda hiç sızlamıyor değil mi ? Unutmayınız ki şehitlerimizin elleri iki cihanda yakanızdadır.

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