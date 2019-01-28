HDP İstanbul Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacak

Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesi HDP flaş bir karar aldı. HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacak. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinden İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacaklarını söyledi.

Oluç, ''YSK'ya itiraz dilekçesi hazırladık bugün vereceğiz. 37 bin seçmenle ilgili itirazda bulunmuştuk. Araştırma yapılmasını talep etmiştik. Usulsüzlük yapıldığını tepsi etmiştik.'' dedi.

Geçen seçimde ne kadar oy almışlardı?

2014 yerel seçimklerinde HDP İstanbul'da Sırrı Süreyya Önder'i aday göstermişti. HDP'nin popüler isminin aldığı oy oranı yüzde 4,84 olmuştu. HDP aynı seçimlerde İzmir'de % 3,4 Adana'da % 7,34 oranında oy toplamıştı.