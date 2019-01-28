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HDP İstanbul Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacak

HDP İstanbul Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacak

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den adayı çıkarmayacaklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 14:12 - Güncelleme: 28-01-2019 14:12

Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesi HDP flaş bir karar aldı. HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacak. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinden İstanbul, Adana ve İzmir'den aday çıkarmayacaklarını söyledi.

Saruhan Oluç, seçim süreci ve partisinin batı illerindeki stratejisine ilişkin genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

Oluç, “HDP olarak demokrasi adına hak ve özgürlükler adına demokrasi, barış mücadelesinin güçlenmesi için kimi yerlerde fedakârlıklar yapma kararı aldık. Bu fedakarlığı şu, bu parti için değil Türkiye’deki demokrasi mücadelesi için yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız” dedi.

İSTANBUL, İZMİR VE ADANA'DA ADAY ÇIKARILMAYACAK
Belediye ve il meclislerine HDP logosu ve adaylarıyla gireceklerini anlatan Oluç, 3 büyükşehirde belediye başkanlığı için aday çıkarmama kararı aldıklarını belitti. Oluç, bu illeri İstanbul, Adana ve İzmir olarak sıraladı, “Bu 3 şehirde HDP kendi logosu ile belediye başkan adayı göstermeyecek. Demokrasi güçlerinin işaret ettiği adaylara oy verilmesi için çalışmaları sürdüreceğiz. Diğer illeri çalışmalar tamamlanınca açıklayacağız” dedi.

''USULSÜZLÜK ORTADAN KALDIRILMADI''
''Yüksek Seçim Kurulu itiraz edilebilecek son mercidir. Eğer ciddiyetle bu itirazlar değerlendirilmezse, YSK bu seçimlere şaibe düşüren en üst organ olarak tarihe yazılacaktır.'' diyen Oluç, ''İtirazlarımız ciddi itirazlardır, hepsi belgeli itirazlardır. Bu itirazların ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Siirt örneği en bariz örneklerden bir tanesi. 6 binden fazla seçmen kaydı silinmiştir Siirt'te. İtiraz ettik, seçmenler nüfus müdürlüğünde sıraya girdiler. Ağır işletilen süreç sonunda sadece bir kısmının kaydı geri alınabildi. Usulsüzlük ortadan kaldırılmadı." ifadelerini kullandı.

Geçen seçimde ne kadar oy almışlardı?
2014 yerel seçimklerinde HDP İstanbul'da Sırrı Süreyya Önder'i aday göstermişti. HDP'nin popüler isminin aldığı oy oranı yüzde 4,84 olmuştu. HDP aynı seçimlerde İzmir'de % 3,4 Adana'da % 7,34 oranında oy toplamıştı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 14:28 EFENDIM BENIM BIR SORUM OLACAK,EFENDIM BEN OYUMU VERIRKEN YANLISLIKLA CHPNIN ADAYINA VERMISSEM YINEDE AKP LI ADAYI NIYET ETTIGIM ICIN CENNETE GITME BELGESINI ALABILIRMIYIM?IKINCI SORUM EFENDIM BU BELGELER BIZE NEREDEN TAHSIL EDILECEKTIR? TESEKKÜRLER IYI CALISMALAR SELAMETLE KALIN

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