HDP il başkanı ve 9 kişiye terör gözaltısı

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Antalya İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün düzenledikleri operasyonda, HDP Antalya İl Eş Başkanı Songül Şarklı ile Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği Başkanı Nigar Duru'nun yanı sıra S.E., F.S., S.B., S.A., E.K., M.K., M.O., E.K.'yi gözaltına aldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; şüphelilerin, TSK'nın, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütleri PKK/KCK/PYD- YPG ve DEAŞ hedeflerine yönelik operasyonuyla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındıkları belirtildi. Açıklamada, şüpheliler hakkında 'suç işlemeye tahrik', 'kanunlara uymamaya tahrik', 'suçu ve suçluyu övme', 'devleti alenen aşağılama' ve 'terör örgütünü övme' suçlamalarıyla işlem yapıldığı belirtildi. Paylaşımlarda, adı geçen maddelerle ilgili şüphelilerin sosyal medya hesaplarında tespitler yapıldığı vurgulandı.
Şüphelilerin işlemlerinin Emniyet Müdürlüğü'nde devam ettiği, ayrıca 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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