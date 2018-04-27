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HDP Gül'ü ya da Akşener'i destekleyecek mi? Bomba açıklama

HDP Gül'ü ya da Akşener'i destekleyecek mi? Bomba açıklama

Meral Akşener 100 bin imzayla aday olma inadından vazmeyince Abdullah Gül çatı aday olmaktan vazgeçti. Diğer partilerin her iki isim için tavırları biliniyor ancak herkes HDP'yi merak ediyor. HDP seçimde Gül veya Akşener'i destekleyecek mi?

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 16:14 - Güncelleme: 27-04-2018 16:14

Ayhan Bilgen, partisinin Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilgen sorulara yanıt olarak şöyle konuştu: Muhalefet iktidardan farksız bir söylem içine girerse seçmenlerimizi sandığa nasıl davet edeceğiz? Bu bizim bir kararımız, bir planımız, tercihimiz asla değil. Biz katılımı en yüksek düzeye çıkaracak bir kampanya yapacağız. Parlamento’daki temsil düzeyimizi 7 Haziran’ın üzerine çıkaracağız. Hem de Cumhurbaşkanı adayımızın tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayı olması için elimizden geleni yapacağız.

BÖLÜNMEYE KARŞI CESARET SERGİLEMEK GEREKİR: Bunun mümkün olacağına inanıyoruz, ama bu mümkün olmadığında muhalefet iktidardan farksız bir söylem içine girerse, biz seçmenlerimizi sandığa nasıl davet edeceğiz? Kendi kitlesini fanatize etmek isterken, başka bir kitleyi dışlamanın Türkiye’yi getirdiği nokta ortada. Bölünmeye ve kamplaşmaya karşı cesaret sergilemek gerekir. İleri görüşlü siyaset bunu gerektirir. İktidar partisinin söylediğinden bir adım ileri giden bir demokrasi konsepti ortaya konmadığı sürece, toplumsal psikolojinin nasıl seyredeceğine ilişkin bir tespit ortaya koyuyorum.

HDP BOYKOT EDECEK Mİ?

Parti kurullarımızda asla boykot gündeme gelmedi. Biz ikinci tura adayımızın kalacağına inanıyoruz. Biz en zor şartlarda, en ağır bedeli ödeyen toplumsal kesimler adına siyaset yapıyoruz. Bizim daha fazla kaybedeceğimiz bir şey yok. Bu durumdan çıkmak zorunda kendini hissedenler, en az bizim kadar özverili olmalıdır.

ÇATI ADAY FORMÜLÜ GELİŞİRSE BUNU TARTIŞIRIZ

Biz başından itibaren kendi adayımızla girme kararlılığımızı ve çok adayın muhalefetin işini kolaylaştıracağını söyledik. Ama buna rağmen bir çatı aday formülü gelişirse bunu tartışırız. Ama görünen o ki, seçim takvimi neredeyse bitiyor, ama sizin andığınız en çok konuşulan isim henüz bir şey söylemedi. Türkiye birkaç kişinin tercihlerine kaderini teslim edemeyecek kadar büyük bir ülke. Bu kadar ağır bedeller ödenirken, herkes risk almalı. Birkaç isim dışında alternatifler niye konuşulmuyor? Tıpkı bizim adayımız gibi pek çok çevreden oy alabilecek başka isim yok mu Türkiye’de? Ana muhalefetin ya da SP’nin önereceği isim kalmadı mı? Kendi kendini bloke edecek, kendi elini daraltan bir yaklaşım Türkiye’ye zarar veriyor.

İKİNCİ TURU BİZİM SEÇMENİMİZ BELİRLEYECEK

İkinci turun sonucunu belirleyecek olan bizim seçmen kitlemizdir. Önümüzdeki seçim kampanyasına da bağlı. Sokağa çıktığında ne diyeceğine bağlı. Bizim seçmenimize ne diyeceğine bağlı. Demin tarif etmeye çalıştığım şey oydu; birbiriyle militarizm, ret, inkar, yok sayma yarışına giren bir seçim kampanyası yürütülürse, birinci turda bu tür söylemlerle el yükseltebilir, ama ikinci turun sonucunu belirleyecek olan bizim seçmen kitlemiz, demokrasi isteyenler ve barış isteyenlerdir. İsimlerden bağımsız olarak seçeneksiz olmadığımızı söylüyoruz. En zor şartlarda yaşıyoruz, kimse daha kötüsüyle korkutamaz.

PARTİ KURULLARIMIZDA EN ÇOK ÖNE ÇIKAN İSİM DEMİRTAŞ OLDU

Başka isimler konuşulursa, başka öneriler gelirse biz ilkeli açık, savunulabilir her türlü işbirliğine varız. Ama açık işbirliğini göze alamayana, görünmeden, çaktırmadan oy vermek fikrine kapalıyız. Seçmenimize saygısızlık olarak tarif edilecek hiçbir ilişki içinde olmayacağız.Parti kurullarımızda da kamuoyunda da en çok öne çıkan ismin Demirtaş olduğunu paylaştık. Ama resmi ilan için bir takvim var. Şimdiden deklarasyona girmek yerine, kalan süreyi en iyi şekilde yönetmeyi tercih ediyoruz.

KENDİSİNİN KAMPANYA HAKKINDA ÖNERİLERİ OLDU

Kendisinin de kampanyaya ilişkin önerileri oldu, strateji birimlerimiz çalışma içinde. Bir partisi var ve partisi bu kampanyayı yürütecek güçte. Türkiye toplumu da bir siyasetçinin bu kadar keyfi biçimde siyasetin dışına itilmesinin okumasını yapacak, tepki verecek nitelikte. Zaten medya yasağı içerideki ve dışarıdaki siyasetçi arasında bir fark bırakmadı. Hukuki riskler de dahil olmak üzere tüm riskleri göze alarak sürprizlerle dolu ve başarılı bir kampanya olacak.

ADAYIMIZ İKİNCİ TURA ÇIKAMAZSA SEÇMENİMİZ BUNU DEĞERLENDİRİR

Biz diğer siyasi partilerin de bu haksızlığın farkında olmasını diliyoruz. CHP’nin, Saadet Partisi’nin adayı kim olursa olsun, HDP’nin karşı karşıya olduğu bir durumu görmezlikten geleceklerse, bunu pas geçip kulaklarını tıkayacaklarsa, elbette bizim adayımız ikinci tura çıkamazsa seçmenimiz bunu değerlendirecektir. O ölçüde kararlı olacaktır. Bu nedenle muhalefet başka isimleri de ortaya koysun. Bu konuda bir irade ortaya koysunlar ki, biz de nerede, ne kadar, nasıl işbirliği yapacağımızı net şekilde görelim. Yoksa kaybeden bütün muhalefet ve bütün Türkiye olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Nisan 2018 16:58 Erdoğan, ikna için Kalın ve Akar'ı Gül'e yolladı....Başbakanlık Teklifi Haberleri var!

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KİMDİR ?
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Selahattin Demirtaş, 10 Nisan 1973'te Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Tahir, annesinin adı Sadiye'dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Yö

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