HDP Eş Başkanı Temelli Öcalan'ın mesajını açıkladı

Adalet Bakanlığı'nın 2 yılı aşkın süredir, Abdullah Öcalan'a uyguladığı ziyaretçi yasağı, geçen cumartesi (12 Ocak) günü kardeşi Mehmet Öcalan'ın ziyaretine izin verilmesiyle kaldırıldı.

Mehmet Öcalan, ziyaret ve Öcalan'ın mesajıyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, HDP Milletvekili ve Mehmet Öcalan'ın oğlu Ömer Öcalan, ziyaretin "devlet çağrısıyla" yapıldığını açıklamıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Güven'in açlık grevine devam etme kararı ve Abdullah Öcalan'ın mesajlarına ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı:

SAĞLIĞIM İYİ BAŞARILAR

"Öcalan nasıl bir mesaj gönderdi?" sorusuna Öcalan'ın 'Sağlığım iyi' dediğini anlatan Temelli, "Sadece sağlık mesajı mı verdi?" sorusuna Temelli şu yanıtı verdi:



"Arkadaşlara seçim çalışmalarında başarılar dilemiş, sağlığının iyi olduğunu söylemiş. Onun dışında başka bir mesajı yok. Zaten iki cümle konuşmuş yani. Çok kısa sürmüş."

Temelli, "Öcalan'a tecrite son verilmesi" talebiyle 7 Kasım'tan bu yana açlık grevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve ona destek verenlere dönük "eylemlerine son vermeleri"ne dönük çağrı içeren bir mesaj da göndermediğni bildirdi.