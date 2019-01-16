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HDP Eş Başkanı Temelli Öcalan'ın mesajını açıkladı

HDP Eş Başkanı Temelli Öcalan'ın mesajını açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 2 yılı aşkın süre sonra kardeşi Mehmet Öcalan'ın ziyaret etmesine izin verilen Abdullah Öcalan'ın siyasi bir mesaj göndermediğini, sağlığınin iyi olduğu ve önümüzdeki seçimlere dönük "başarı dilemekle" yetindiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 10:12 - Güncelleme: 16-01-2019 10:12

Adalet Bakanlığı'nın 2 yılı aşkın süredir, Abdullah Öcalan'a uyguladığı ziyaretçi yasağı, geçen cumartesi (12 Ocak) günü kardeşi Mehmet Öcalan'ın ziyaretine izin verilmesiyle kaldırıldı.

Mehmet Öcalan, ziyaret ve Öcalan'ın mesajıyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, HDP Milletvekili ve Mehmet Öcalan'ın oğlu Ömer Öcalan, ziyaretin "devlet çağrısıyla" yapıldığını açıklamıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Güven'in açlık grevine devam etme kararı ve Abdullah Öcalan'ın mesajlarına ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı:

SAĞLIĞIM İYİ BAŞARILAR
"Öcalan nasıl bir mesaj gönderdi?" sorusuna Öcalan'ın 'Sağlığım iyi' dediğini anlatan Temelli, "Sadece sağlık mesajı mı verdi?" sorusuna Temelli şu yanıtı verdi:

"Arkadaşlara seçim çalışmalarında başarılar dilemiş, sağlığının iyi olduğunu söylemiş. Onun dışında başka bir mesajı yok. Zaten iki cümle konuşmuş yani. Çok kısa sürmüş."

Temelli, "Öcalan'a tecrite son verilmesi" talebiyle 7 Kasım'tan bu yana açlık grevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve ona destek verenlere dönük "eylemlerine son vermeleri"ne dönük çağrı içeren bir mesaj da göndermediğni bildirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • kürşad 16 Ocak 2019 11:12 Domuz gibi olmuştur şimdi

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KİMDİR ?
Abdullah Öcalan
ABDULLAH ÖCALAN KİMDİR?

1948 yılında Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Amara (Ömerli) köyünde doğdu. İlkokulu Amara’da, ortaokulu Nizip’te okuduktan sonra 1966’da Ankara Tapu Kadastro Meslek Lisesi’nde yatılı okudu. 1969 yılınd

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