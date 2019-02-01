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Hazine'den IMF açıklaması 'Gündeme getirilmesi algı operasyonu'

Hazine'den IMF açıklaması 'Gündeme getirilmesi algı operasyonu'

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "IMF'nin gündeme gelmesi algı operasyonu" denildi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 13:45 - Güncelleme: 01-02-2019 13:47

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapacağı yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'IMF ile yolun kesişmesi dahi söz konusu değil" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye ekonomisi ile ilgili “kriz” beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz.

Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye’nin; ne kredi açısından, ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır.

IMF DE YALANLADI
Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır.

Türkiye hükümetine zarar vermek için, Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır.

Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. Alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejiler ile ekonomideki güçlenme devam edecektir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • gül 01 Şubat 2019 14:31 vatan hainleri ülke düşmanları hiç bir zaman durmayacak.ama avuçlarını yalarlar o devirler geçti artık

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