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Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına CHP'den ilk tepki

Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına CHP'den ilk tepki

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 18:16 - Güncelleme: 04-01-2018 18:16

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Tezcan, yaptığı açıklamada,  "Türkiye'de hukuk, adalet kalmadı. Belediye başkanımız yasal yollara müracaat edecek. Hükümet kumpasıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla çıkan karar nedeniyle Hükümete yüklendi. Tezcan şunları söyledi:

“Yılbaşından hemen önce bir toplantı yapmıştık. Hükümetin Beşiktaş Belediyesine dönük suçüstü yakalandığı bir kumpası buradan ifşa ettik. Ne yazık ki bir hafta geçtikten sonra başlattıkları bu kumpasın bir adımını daha attılar. Beşiktaş Belediye Başkanı, haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı’nın bu kararında hukuk yoktur, adalet yoktur. Haksız bir karardır, hükümet kumpas içerisindedir. Kumpası tamamlamakta bir mahsur görmemektedir. Bu hükümetin pervasızlığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bir atasözü vardır, ‘öküzün altında buzağı aramak’ diye. Hükümet bırakın da aramayı öküzün altına buzağı koymaya başlamıştır.

HÜKÜMET ELİYLE KUMPAS

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan kamuoyuna çıkıp demiştir ki, kendi belediye başkanlarına, ‘ya istifa et ya da görevi ihmalden soruşturma açılır’ demiştir. Bize dönüp, ‘siz de belediye başkanlarınıza bu muameleyi yapın yoksa yasal işlem başlatılacak’ demiştir. Hiçbiri ahlak sınırları içerisinde kabul edilebilecek ifade ve tutum değildir. Bir belediye başkanı istifa ettiği zaman varsa eğer, suç ortadan kalkıyor mu? Biz böyle bir kirli pazarlığın içinde olmayacağız dedik. Ancak bizim belediyelerimizde aradıklarını bulamayanlar, gerekçe yaratma peşine düşmüştür. Geçen hafta açıkladığımız yazı bir kumpasın suçüstü halidir. Bu bir hükümet kumpasıdır. Bu hükümet kumpasçı bir hükümettir. Bu hükümet seçilmiş belediye başkanlarına kumpas kurmaktadır. Bu hükümet eliyle kumpastır.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı

 GENEL BAŞKAN ZİYARET EDECEK

Bu hükümet halkın iradesini gaspetmiştir. Kararlı bir biçimde mücadeleye devam edeceğiz. Bu haksız, adaletsiz, hukuksuz kararı cesaretle göğüsleyeceğiz. Varsa bir hesap yargıdan hesabını sorarsınız. Soruşturmaların tamamında Beşiktaş Belediye Başkanının suçlu olduğunu gösteren bir delil bulamamışlardır. Ortada soruşturmayı gerektiren bir husus yoktur diye biz daha önce de söyledik. Bugün Beşiktaş’a yönelik muamale Beşiktaş halkına yönelik bir muameledir. Yaptıkları uygulama budur. Vicdanları kanatan bir uygulamadır. Bu uygulama önümüzdeki süreçte boşa çıkacaktır, tereddütümüz yok. Bunlar FETÖ usulü uygulamalardır. Havuz medyası ile yayınlar yapılıyor, iftiralar paylaşılıyor, sonra belediye başkanları haksız bir biçimde görevden alınıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesini kaybedeğini anlayan hükümet, kumpas yoluyla hükümeti kurtarma yolunu seçmiştir. Bu hesap tutmayacaktır, başarılı olamayacaktır. Bu kumpasçı hükümet, yerel ve genel seçimlerde hak ettiği şamarı yiyecektir. Yarından itibaren hukuk önünde ve siyaset mecrasında mücadelemize devam edeceğiz. Yarın(bugün) Sayın Genel Başkan İstanbul’a gidiyor, Beşiktaş’ı ziyaret edecek. Bu konuda, bu haksızlığı bütün Türkiye ve dünyaya Genel Başkanın ağzından bir kere daha duyuracağız.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 04 Ocak 2018 21:59 Tüm Beşiktaşlıları Beşiktaş Belediyesi binası önünde iradelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz

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