Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek

Hazine, ilk ihalede 10 ay (301 gün) vadeli Hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak.
Hazine, aynı gün 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
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