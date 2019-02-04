Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol'ün imza töreni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim bakanlığı arasında Arsa Karşılığı Okul Yapımı Modeli başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bunun için Batıkent Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imza törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk törende protokele ilişkin şunları söyledi: -"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla başlattığımız Arsa Karşılığı Okul Yapımı Modeli ile kaynak çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz. Bu model bir yandan yeni eğitim yapılarının yükselmesine imkan tanırken bir yandan da Hazine taşınmazlarının yeni projelerle değerlendirilmesine imkan veriyor".

700 milyon liralık hazine arazisi

Bakan Kurum, bu protokol kapsamında, MEB'in okul ihtiyacı olan illeri belirlediğini, Bakanlığın da toplamda 2 bin dersliğin yaptırılması karşılığında, arsa karşılığı inşaat yöntemiyle Hazine taşınmazlarını yüklenicilere devrettiklerini dile getirdi. Bu kapsamda illk etapta 20 ilde bin 400 derslik yapımı için 700 milyon lira değerinde Hazine taşınmazını belirlendi. İkinci etapta ise kalan 2 bin dersliği tamamlamak üzere ihtiyaç duyulan bölge ve illerde Hazine taşınmazlarını okul yapımına ayrılacak.