Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan KDV ve ÖTV müjdesi! İşte tam liste...

Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan KDV ve ÖTV indirimi müjdesi geldi. Bakan Albayrak, 6 kalemde ÖTV ve KDV indirime gidildiğini duyurdu. Yılbaşına kadar beyaz eşyada ÖTV sıfırlanıyor..
ALTI BAŞLIKTA VERGİ İNDİRİMİ... İşte Bakan Albayrak'ın açıkladığı indirim listesi...
- Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz.
- Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz.
- Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.
- Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.
- Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra iniyor.
- 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.
- Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'Den yüzde 1'e indiriyoruz.
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