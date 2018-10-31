  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYıldönümünüz için süpriz mi arıyorsunuz?
ADVDoğum günü süprizleri burada
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan KDV ve ÖTV müjdesi! İşte tam liste...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında KDV ve ÖTV müjdesi verdi. "6 kalemde ÖTV ve KDV indirimine gidiyoruz" diyen Bakan Albayrak ÖTV'deki dev indirimleri tek tek sıraladı... İşte o indirimler...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-10-2018 16:39 - Güncelleme: 31-10-2018 16:42

Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan KDV ve ÖTV indirimi müjdesi geldi. Bakan Albayrak, 6 kalemde ÖTV ve KDV indirime gidildiğini duyurdu. Yılbaşına kadar beyaz eşyada ÖTV sıfırlanıyor..

ALTI BAŞLIKTA VERGİ İNDİRİMİ... İşte Bakan Albayrak'ın açıkladığı indirim listesi...

- Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz.
- Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz.
- Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.
- Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.
- Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra iniyor.
- 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.
- Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'Den yüzde 1'e indiriyoruz. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan KDV ve ÖTV müjdesi! İşte tam liste... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 16:47 Ooooooooooooooooooo fevkalede 6 kalemdende hemen alışveriş yapmalı koş koşşşş kız ayferrr koşş...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro