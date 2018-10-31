Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan KDV ve ÖTV müjdesi! İşte tam liste...

Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan KDV ve ÖTV indirimi müjdesi geldi. Bakan Albayrak, 6 kalemde ÖTV ve KDV indirime gidildiğini duyurdu. Yılbaşına kadar beyaz eşyada ÖTV sıfırlanıyor..

ALTI BAŞLIKTA VERGİ İNDİRİMİ... İşte Bakan Albayrak'ın açıkladığı indirim listesi...

- Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz.

- Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz.

- Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.

- Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

- Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra iniyor.

- 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.

- Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'Den yüzde 1'e indiriyoruz.