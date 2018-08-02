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Hazine Bakanı Albayrak'tan çok önemli 'yaptırım' açıklaması

Hazine Bakanı Albayrak'tan çok önemli 'yaptırım' açıklaması

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ABD'nin iki bakana yaptırım kararıyla ilgili konuştu. 'Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacak' diyen Albayrak 'yaptırım devam etse bile etkisi sınırlı olur' dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 15:03 - Güncelleme: 02-08-2018 15:03

Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak ABD'nin yaptırım kararının devamının gelmesi halinde bile etkisinin sınırlı olacağını açıkladı.

Bakan Albayrak şunları söyledi:

TÜRKİYE VE EKONOMİYE ETKİSİ SINIRLI OLACAKTIR...ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak. 

GİRİŞİMLERİN TAMAMI BOŞA ÇIKACAK...Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır. Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Koru: ABD Türkiye’ye resmen savaş açtı!

ABD'nin yaptırım kararının arkasında ne var?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Tabi yaa 02 Ağustos 2018 15:48 Çok komiksin damat! : ))

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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