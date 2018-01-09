Hazım Körmükçü ve Hilal Özdemir canlı yayında yüzleşti

Hazım Körmükçü ve Hilal Özdemir canlı yayında yüzleşti

Hazım Körmükçü, eski eşiyle yaşadığı sorunları canlı yayında anlattı. Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, eski eşiyle yaşadığı sorunları canlı yayında anlattı. Programa telefonla bağlanan Hilal Özdemir ise eski eşini suçladı. 14 yıllık eşi Hilal Özdemir'den 2 yıl önce boşanan Hazım Körmükçü, nişanlısı Zeynep Tandoğan ile Star'da yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programına konuk oldu. Körmükçü, eski eşiyle yaşadığı sorunları canlı yayında anlattı. Programa telefonla bağlanan Hilal Özdemir ise eski eşini suçladı.

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Hazım Körmükçü ve Hilal Özdemir canlı yayında yüzleşti

Hazım Körmülçü şunları söyledi: "14 sene evli kaldık. 2 sene önce resmen boşandık. Çocuklar 11 ve 13 yaşlarında... Zeynep 9 ay önce hayatıma girdi. Bizim Zeynep ile bir araya gelmemizden sonra bir sorun mu oldu ki, Zeynep'ten sonra bu laflar çıktı. Yıllar öncesinden demeçleri var benim ne kadar mükemmelbir baba olduğumu söylemiş her seferinde. 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programında beni yorgana benzetmiş, öyle şevkatli öyle sarıp sarmalar demişti benim için. Biz boşanmıştık ama aynı evde kalıyorduk. Ben kızımın odasında uyuyordum düşünün. Boşandık 4-5 kez denedik barışmayı olmadı. Biz denedik olmuyor, bundan sonra önümüze bakalım. Ben maddi manevi destek olacağım sana herkes önüne baksın dedim."

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Hazım Körmükçü ve Hilal Özdemir canlı yayında yüzleşti

Körmükçü sözlerine şöyle devam etti: "Ben Zeynep'in sunduğu programa konuk oldum. O vasıta ile tanıştık. 9 ay öncesinden başlayan kendi sosyal medya hesabında küfür, hakaret, şantaj içeren paylaşımları var. Bunları delilleriyle mahkemeye sundum. 14 yıl boyunca bu çocukların babasıydım da şimdi mi değilim? TV işi yapıyoruz. İşimiz reytinglere bağlı. Ortak tapulu bir evimiz vardı, onu sattım işsiz olduğum dönemde. Paranın yarısını ona verdim. O daha fazlasını istedi. Ben de 'Ozaman fazla parayı çocukların 6-7 aylık nafakasına sayarsın' diyerek verdim.

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Hazım Körmükçü ve Hilal Özdemir canlı yayında yüzleşti

İstediği paranın üstünde bir para verdim. Ben 14 sene boyunca çocuklarımın her şeyine sahiptim. Şimdi mi değilim? Bende vardı da mı ben vermedim? 14 sene boyunca yaşadığımız o kadar çok şey var ki... Kol kırılır yen içinde kalır. Benim mesleki kariyerimi aşağılara çekti. Siz beni bu zamana kadar sosyal medyada, orda burda basına yansıyan biri olarak gördünüz mü? Ben onun kariyerini aşağıya çekmedim. Aksine onun işleriyle daha fazla ilgilendiğim için kendi mesleğimi unuttuğum zamanlar oldu. 9 ay boyunca hiçbir sebep yokken, şimdi benbir mutluluk yaşarken bunların ortaya çıkması neden? 50 yaşına gelmiş, 2 çocuk annesi bir kadının bunları yapması nedir? Bir erkeğe bile söylenmeyecek sözleri benim nişanlıma, benim eşime hakaret edemez."

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