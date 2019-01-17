Hazer Armani'nin eşi kim Deniz Mumcuoğlu ile ayrıldılar mı?

Çok konuşulacak magazin bombası dün akşam patladı! Şarkıcı Sıla ile Masterchef yarışması ile ünlenen ve tanınan ünlü şef Hazer Amani Beşiktaş'ta bir arabada sarmaş dolaş bir halde kameralara yakalandı.

Arka koltukta kafa kafaya ve elele uyurken kırmızı ışıkta kameralara takılan ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. İkilinin birlikte Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği ve Hazer Amani'nin eşinin bu buluşmadan habersiz olduğu iddia edildi.

HAZER AMANİ'NİN PARMAĞINDAKİ ALYANS: Flaşların patladığından habersiz olan ikili bir süre araç içinde uyumaya devam etti. Kırmızı ışıkta duran arabada ise Hazer Amani'nin parmağındaki alyans dikkat çekti. Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlenmişti.

İLK YALANLAMA HAZER AMANİ'DEN: Aşk iddialarının patlaması üzerine ilk konuşan ve o görüntüleri yalanlayan taraf Hazer Amani oldu. Hazer Amani şarkıcı Sıla ile bir proje için bir araya geldiğini ve bu projenin yakında ortaya çıkacağını duyurdu.

SILA'NIN EVİNE Mİ GİTTİLER: O görüntülerden sonra Sıla'nın evine gittikleri iddialarını da kesin bir diller yalanlayan Hazer Şef, Sıla beni Bomonti'de bıraktı. Söylendiği gibi onun evine gitmedik, korumlar ile gazeteciler arasında arbede çıkmadı.

EŞİ İLE SILA TANIŞIYOR MUYDU: Merak edilen diğer bir soru ise Sıla ile Hazer Amani'nin eşinin daha önceden tanışıp tanışmadığı oldı. Amani bu sorulara da cevap verdi. Eşinin Sıla Hanım'la bir arkadaşlığının olmadığını söyledi. Sıla ile buluşmasının iş ile ilgili olduğunun altını özellikle çizdi.

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyen ve mahkeme süreci devam eden Sıla'dan ise aşk iddialarına henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından Sıla'ya evli adamla birlikte oluyor diyerek tepkiler gelmeye başladı.

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlendi. Eşi ile fotoğraf paylaşmayan ve evliliği hakkında konuşmayan Hazer Amani'yi birçok kişi bekar sanıyordu.

PEKİ ADI SILA İLE AŞK İDDİALARINA KARIŞAN HAZER AMANİ KİMDİR: Ane tarafı Türk, baba tarafı ise İranlı olan Hazer Amani, 1977 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini TED Ankara kolejinde bitirdikten sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Genç yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak iş yerinden ayrıldı.

Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Yusuf Köksal ile tanıştı ve Türkiye'ye geldi. Bir gıda firmasının Türkiye şefi olarak çalışan Hazer Amani, 2011 yılında “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.

Zaman zaman yemek programlarına konuk olan Hazer Amani, Kiraz Mevsimi dizisine de konuk olarak katılmıştı, ünlü şef asıl çıkışını ise MasterChef Türkiye yarışması ile yaptı. Hazer Amani, 2013 yılında hayatını Deniz Mumcuoğlu ile birleştirdi.