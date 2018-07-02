Hazar Ergüçlü'nün yeni imajı olay!

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Hazar Ergüçlü, muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorularına, “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Saçımı kestirdim, onu sorun.'' dedi.

Geçtiğimiz ay gündeme gelen ancak daha sonra ayrıldıkları iddia edilen güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü’nün aşkı tam gaz devam ediyor. Hazar Ergüçlü (26), kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü (45) ile geçtiğimiz akşam romantik bir yemek yemişti. Karaköy’de Mana isimli restoranda yemek yiyen çift, tüm gece sarmaş dolaştı. Twitter

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ELİYLE YÜZÜNÜ KAPATTI: Yemek sonunda muhabirleri fark eden ünlü oyuncunun keyfi kaçarken, Onur Ünlü ise eliyle yüzünü kapattı. Hazar Ergüçlü, ailesinin ısrarı üzerine Onur Ünlü ile ilişkisini bitirmiş, ancak ayrılık uzun sürmemişti. Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü birbirlerinin kulağına eğilerek konuştukları samimi halleri dikkat çekmişti. Twitter

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Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü'nün tüm gece sarmaş dolaş halleri dikkatlerden kaçmamıştı. Twitter

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