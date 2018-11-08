Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü: Bana 'sübyancı' diyorlar...

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 20 yaş büyük büyük sevgilisi Onur Ünlü, "Sübyancı' diyorlar, korkuyorum, saldırıya uğrayabilirim" diyerek savcılığa başvurdu...

Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü: Bana 'sübyancı' diyorlar...

ÜNLÜ yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile ilişkisi nedeniyle, sosyal medyada hakarete ve ‘Sübyancı’ denilerek tehditlere maruz kaldığını söyleyip savcılığa başvurdu. "Torunun yaşındaki kızla berabersin, sübyancı" denilerek hakkında linç kampanyası yürütüldüğünü belirten Onur Ünlü, 'saldırıya uğrayabilirim" diyerek koruma istedi.

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Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü: Bana 'sübyancı' diyorlar...

Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü'nün aşkı uzun zamandır tartışılmaya devam ediyor. Ünlü yönetmen Ünlü, kendisine yöneltilen tehdit içerikli ifadeler nedeniyle savcılığa şikayette bulundu.

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Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü: Bana 'sübyancı' diyorlar...

"26 yaşındaki Hazar Ergüçlü ile ilişkim nedeniyle sosyal medyada hedef haline getiriliyorum" diyen Ünlü dilekçesine şöyle devam etti:

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Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü: Bana 'sübyancı' diyorlar...

"Torunun yaşındaki kızla berabersin, sübyancı' diyerek hakkımda linç kampanyası düzenleniyor..."

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