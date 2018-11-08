Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü: Bana 'sübyancı' diyorlar...

ÜNLÜ yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile ilişkisi nedeniyle, sosyal medyada hakarete ve ‘Sübyancı’ denilerek tehditlere maruz kaldığını söyleyip savcılığa başvurdu. "Torunun yaşındaki kızla berabersin, sübyancı" denilerek hakkında linç kampanyası yürütüldüğünü belirten Onur Ünlü, 'saldırıya uğrayabilirim" diyerek koruma istedi.

Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü'nün aşkı uzun zamandır tartışılmaya devam ediyor. Ünlü yönetmen Ünlü, kendisine yöneltilen tehdit içerikli ifadeler nedeniyle savcılığa şikayette bulundu.