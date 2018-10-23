Hazar Ergüçlü kendisini eleştiren takipçisine fena ayar verdi!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü aşk yaşamaya başladıkları ilk günden bu yana gündemde kalmaya devam ediyorlar. Aralarında 19 yaş fark olması nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan ikiliden Ergüçlü sessizliğini bozdu.

Gelen yorumlara daha fazla dayanamayan 26 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilişkisini eleştirenlere sert çıktı. Ergüçlü, “Ben ne yaptığımı biliyorum. Ailem de ne yaptığımı biliyor. Biz hepimiz sizin ne yaptığınızı da biliyoruz. Peki, siz ne yaptığınızın farkında mısınız?” dedi.

