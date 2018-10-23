Hazar Ergüçlü kendisini eleştiren takipçisine fena ayar verdi!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü aşk yaşamaya başladıkları ilk günden bu yana gündemde kalmaya devam ediyorlar. Aralarında 19 yaş fark olması nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan ikiliden Ergüçlü sessizliğini bozdu.
Gelen yorumlara daha fazla dayanamayan 26 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilişkisini eleştirenlere sert çıktı. Ergüçlü, “Ben ne yaptığımı biliyorum. Ailem de ne yaptığımı biliyor. Biz hepimiz sizin ne yaptığınızı da biliyoruz. Peki, siz ne yaptığınızın farkında mısınız?” dedi.
Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan ''Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''İleride karşımdaki kişi çok isterse evlenirim. Çünkü anne olmayı istiyorum.''
Öte yandan Ergüçlü, 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne damga vurdu. Ergüçlü, Kar filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
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