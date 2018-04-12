Hazar Ergüçlü 20 yaş büyük sevgilisiyle yakalandı

Haklarında aşk dedikoduları çıkan Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, önceki gün birlikte görüntülendi. Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ile “Dudullu Postası” ve “Gerçek Kesit: Manyak”ta birlikte çalıştığı Onur Ünlü’nün bir süredir görüştükleri, ancak beraberliği gizli tutmaya çalıştıkları konuşuluyordu. 26 yaşındaki Ergüçlü ile 46 yaşındaki Onur Ünlü, önceki gün ilk kez beraber objektife yakalandı.
Taksiyle Beyoğlu’ndaki bir mekana giden Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü ikilisi kapıda habercileri görünce araçtan inmekten vazgeçti, şoföre devam etmesini söyledi. Ancak sıkışan trafik yüzünden görüntülenmekten kurtulamayan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, soruları yanıtsız bıraktı. Flaşların patlamasıyla neye uğradıklarını şaşıran çift, saklamaya çalıştıkları aşkları böylelikle ifşa oldu.
İşte o görüntüler...
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