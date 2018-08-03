Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisiyle sarmaş dolaş!

26 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü, 45 yaşındaki yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile önceki gece Cihangir’de görüntülendi. Geyik adlı mekanın çıkışında birbirlerine sarılan çift, muhabirleri fark edince ayrı ayrı yürümeye başladı.Muhabirlerin “Aşk yaşadığınız biliniyor, neden ayrı yürüyorsunuz” sorusuna Ergüçlü, “Ayrı yürümüyoruz, size öyle denk geldi. Biz poz vermeyiz, siz yakalayın” diye yanıt verdi.