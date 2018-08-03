Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Bir süredir aşk yaşayan ve gazetecilerden köşe bucak kaçan Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü, önceki akşam Cihangir Geyik adlı mekanda objektiflere takıldı. Hazar Ergüçlü, “Ayrı yürümüyoruz, size öyle denk geldi. Biz poz vermeyiz, siz yakalayın” dedi.

Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisiyle sarmaş dolaş!

26 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü, 45 yaşındaki yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile önceki gece Cihangir’de görüntülendi. Geyik adlı mekanın çıkışında birbirlerine sarılan çift, muhabirleri fark edince ayrı ayrı yürümeye başladı.Muhabirlerin “Aşk yaşadığınız biliniyor, neden ayrı yürüyorsunuz” sorusuna Ergüçlü, “Ayrı yürümüyoruz, size öyle denk geldi. Biz poz vermeyiz, siz yakalayın” diye yanıt verdi.

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Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisiyle sarmaş dolaş!

ELİYLE YÜZÜNÜ KAPATMIŞTI: Hazar Ergüçlü (26), kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü (45) ile önceki akşam romantik bir yemek yemişti. Geçtiğimiz aylarda Karaköy’de Mana isimli restoranda yemek yiyen çift, tüm gece sarmaş dolaştı. Yemek sonunda muhabirleri fark eden ünlü oyuncunun keyfi kaçarken, Onur Ünlü ise eliyle yüzünü kapatmıştı.

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Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisiyle sarmaş dolaş!

Hazar Ergüçlü, ailesinin ısrarı üzerine Onur Ünlü ile ilişkisini bitirmiş, ancak ayrılık uzun sürmemişti. Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü birbirlerinin kulağına eğilerek konuştukları samimi halleri dikkat çekmişti.

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Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisiyle sarmaş dolaş!

İşte çiftin objektiflere yansıyan görüntüleri...

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