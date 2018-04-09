Hazal Küçükköse'den çarpıcı sözler! Bazen seksi bir kadınım

Mehmet Bir Cihan Fatihi'nin Meryem'i Hazal Filiz Küçükköse bir dergiye verdiği röportajda özel hayatına ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Küçükköse verdiği röportajda, "Ne hissediyorsam onu yaşıyorum. Bazen seksi bir kadın, bazen de yaramaz bir çocuğum" dedi.

Hazal Küçükköse'den çarpıcı sözler! Bazen seksi bir kadınım

Tuan Tunalı ile 4 yıllık evliliğini bitirmek için gün sayan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ayrılık sonrası içsel bir yolculuğa çıktı. Kadındaki öncelik ne olmalı, seksilik mi doğallık mı sorusuna kendisinin her zaman doğallıktan yana olduğunu ifade eden Küçükköse şunları söyledi: "Ben her zaman doğallıktan yanayımdır. Kadının doğasında zaten tüm bahsettikleriniz mevcut, bunu yansıtabileceği anlar gerekli sadece. Özgür, mutlu ve özgüvenli bir kadında hepsini fazlasıyla görebiliriz.

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Hazal Küçükköse'den çarpıcı sözler! Bazen seksi bir kadınım

Ben olduğum gibi kalmaya özen gösteriyorum, çabalı şeylerden kaçınıyorum, ne hissediyorsam onu yaşıyorum. Bazen seksi bir kadın, bazen de yaramaz bir çocuğum... Şirin midir bilmem ama o çocuğun yaşanılan her şeye, alınan her yeni yaşa inat çocuk kalmasına özen gösteriyorum."

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Hazal Küçükköse'den çarpıcı sözler! Bazen seksi bir kadınım

Yaşamında “tokluk ve açlık” olarak nitelendirebileceğin neleri tecrübe edindin? -Hayata dair tüm çabam dengede kalabilmekle ilgili, dolayısıyla hiçbir şeyin açlığını çekmedim ya da tıka basa doymadım bu zamana kadar. Az ya da çok hayatın bana sunduklarının farkına varmaya çalışıyorum. Zaman neler getirir bilmiyorum ama doymak istemeyeceğim kadar güzellikte tecrübeler tatmak isterim.

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Hazal Küçükköse'den çarpıcı sözler! Bazen seksi bir kadınım

Kendini ruhen yorgun hissettiğin an, sakinliği mi yoksa yabancı yerlerde kendinle baş başa olmayı mı tercih edersin? -Bu durumlar için çok özel birkaç yerim var, oralara gitmeyi ve kendimle kalmayı tercih ediyorum. İhtiyaç ve ruh halime göre tercih yapıyorum; bazen sessiz ve sakinliğin içinde sevdiğim müziklerle bazen de kalabalık ve bol ses içinde yalnız kalmayı tercih ediyorum. İnsanın hayatta en çok kendi kendinin arkadaşı olduğunu hatırlatan anlar oluyor...


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