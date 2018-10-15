Hazal Kaya, Kıvanç Tatlıtuğ'u geçti

IMDB’nin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyunculardan oluşan 'Starmetre' listesinde sürpriz bir değişiklik yaşandı.
Her pazartesi güncellenen listede Hazal Kaya (28), Kıvanç Tatlıtuğ’u geride bıraktı. 'Bizim Hikaye' dizisinin başrol oyuncusu, dünya sıralamasında 1150’nci olarak Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.
Bu haftaki global listede ilk 5 bin isim arasında yer alan iki Türk oyuncudan biri olan Kaya’yı, 34 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ takip etti. Listedeki ilk 10 bin isim arasında ise Nuri Bilge Ceylan ile Haluk Bilginer de yer alıyor.
IMDB’nin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyunculardan oluşan 'Starmetre' listesinde sürpriz bir değişiklik yaşandı.
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