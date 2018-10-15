Hazal Kaya, Kıvanç Tatlıtuğ'u geçti

Bu haftaki global listede ilk 5 bin isim arasında yer alan iki Türk oyuncudan biri olan Kaya’yı, 34 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ takip etti. Listedeki ilk 10 bin isim arasında ise Nuri Bilge Ceylan ile Haluk Bilginer de yer alıyor.