Hazal Kaya 5 yıllık aşkı Ali Atay ile evleniyor!

Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Ali Atay ile evleniyor.

Hazal Kaya 5 yıllık aşkı Ali Atay ile evleniyor!

Bizim Hikaye dizisinin güzel oyuncusu Hazal Kaya, 5 yıldır mutlu bir ilişki yaşadığı sevgilisi Ali Atay ile evli ünlüler kervanına katılmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu sevgilisi Ali Atay ile evlenme kararı aldı.

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Hazal Kaya 5 yıllık aşkı Ali Atay ile evleniyor!

Akşam Life'da yer alan habere göre; mutlu haberi aile büyükleri ve dostlarıyla paylaşan çift, bu yaz nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Düğün tarihi konusunda henüz bir tarih belirlemeyen sevgililer, mekân olarak tatil beldesi Cunda, Bozcaada ya da Çeşme üzerinde duruyordu.

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Hazal Kaya 5 yıllık aşkı Ali Atay ile evleniyor!

Son kararı Cunda oldu. Çift, tatil yerindeki işletmelerle şimdiden irtibata geçti.

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Hazal Kaya 5 yıllık aşkı Ali Atay ile evleniyor!

Ali Atay, verdiği bir röportajda İlişkinizi neden bu kadar gözden uzakta yaşıyorsunuz? sorusuna "Bizim bununla ilgili insanlara bir şey söylemeye ihtiyacımız yok ki! Böyle çok mutluyuz" şeklinde yanıt vermişti.

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