Hazal Filiz Küçükköse'den evlilik itirafı! Bakın ne dedi

Hazal Filiz Küçüköse önceki gece Arnavutköy’de trafikte objektiflere yakalandı. Kendisi gibi oyuncu olan Tuan Tunalı’dan olaylı şekilde boşananKüçükköse, “Evliliğe tövbe etmedim. Hayatımda biri yok ama aşka kapılarım açık. Aşka kapılarımı hiç kapatmadım.” dedi

Hazal Filiz Küçükköse'den evlilik itirafı! Bakın ne dedi

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yazın dizi yapmayı düşünmediğini, film projelerine sıcak baktığını söyleyen güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili şunları söyledi: “Evliliğe tövbe etmedim. Hayatımda biri yok ama aşka kapılarım açık. Aşka kapılarımı hiç kapatmadım.” Öte yandan Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Hiç sahip olamadığın bir aşka kapıldın mı?” sorusuna Hayatım boyunca hiç yaşamadım o hissi. Hatta küçükken yabancı şarkıcılar ve oyuncuların posterleri olurdu arkadaşlarımın odalarında, o zaman bile anlamazdım o duyguyu” demişti

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Hazal Filiz Küçükköse'den evlilik itirafı! Bakın ne dedi

"HERKES EKTİĞİNİ BİÇİYOR": Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde, son dönemde yaşadığı Tuan Tunalı ile boşanma süreci hakkında konuşmuştu. Güzel oyuncu, "Herkes bu hayatta ektiğini biçiyor, benim söylemlerim yanlış anlaşılıyor. O yüzden artık bu işlere düşmeyeceğim, farklı anlamlar yükleniyor. Ben bu konuyu kapattım, herkes bir şeyler paylaşmakta özgür. Bunlar benim gündemim içinde değil, sizler de bunu unutun" demişti.

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Hazal Filiz Küçükköse'den evlilik itirafı! Bakın ne dedi

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Hazal Filiz Küçükköse'den evlilik itirafı! Bakın ne dedi

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